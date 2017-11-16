Конкурс Toyota "Автомобиль мечты" должен привлечь еще больше участников

Ежегодный конкурс Toyota с названием «Автомобиль мечты» в 2018 году должен привлечь еще больше участников, благодаря тому что в организации и проведении конкурса будут участвовать чиновники Министерства образования и науки РФ.

Членами жюри конкурса, проводимого в текущем году, станут чемпионка мира по художественной гимнастике Лайсан Утяшева, первая участница ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова, путешественник Федор Конюхов, автомобильные и художественные специалисты. Накануне соревнования в Центре детского развития «КидБург» начались мастер-классы по автодизайну от японского автопроизводителя для того, чтобы развить творческий потенциалначинающих дизайнеров.

Конкурс рисунка «Автомобиль мечты» является глобальным социальным проектом Toyota, призванным развивать детский творческий потенциал. В 2018 году конкурс получит более значительную поддержку от департамента образования отечественной столицы и Комитета образования Петербурга. Творения юных дарований начали собирать 111 автоцентров Toyota и ряд образовательных организаций для детей.