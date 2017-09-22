Названы цены на новый кроссвоер Geely Atlas

Китайская машиностроительная компания Geely назвала цены и версии нового флагманского кроссовера Geely Atlas. В Китае этот автомобиль известен как Geely Boyue.

Обновленный кроссовер предложат поднебесные дилеры с 1,8-литровым 184-сильным мотором в пяти версиях по ценам от 121 800 до 159 800 юаней. Двигатель работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и 6-ступенчатым «роботом» с полным и передним приводом.

Раньше автопроизводитель назвал цены стандартного варианта исполнения кроссовера Geely Atlas 2018 с 2-литровым «атмосферником» с отдачей 141 л.с. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной механической трансмиссией и переденеприводным механизмом. За него придется выложить 101 800 юаней.

В перечне оснащения числятся иные бамперы, переделанные задние осветители, модернизированную панель управления и прогрессивную мультимедийную установку с сенсорным управлением. Также среди функций стоит выделить круговой видеообзор, ионизация воздуха в салоне, цифровой ручной тормоз и автоматическая парковка.