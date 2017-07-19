Hyundai Sonata будут собирать на калининградском "Автоторе"

Обозреватели специализированных порталов обнародовали информацию, согласно которой Hyundai Sonata начнет производиться в России. В настоящее время эта машина собирается только в КНР, но вероятно она будет выпускаться на калининградском автозаводе «Автотор».

Официальное подтверждение опубликованным сведениям получено от представителей российского филиала Hyundai, однако более детальных данных не предоставили. Существует вероятность, что 4-дверный седан будут производить на предприятии «Автотор» в Калининграде.

На отечественный авторынок новый Hyundai Sonata вышел осенью минувшего года. Автолюбители могут купить пять разных версий по цене от 1 245 000 рублей. Под капотом машины разместились 2-литровые агрегаты с отдачей 150 и 188 л.с, работающих в тандеме с 6-скоростной автоматической трансмиссией.