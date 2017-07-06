В Твери показали необычный внедорожник

По льду Константиновского карьера, который находится под Тверью всех желающих местных жителей катали на внедорожнике массой 1,5 тонны. Об этом пишут журналисты профильных изданий.

3-4 ферваля на берегу Константиновском карьера стартовал тест-драйв внедорожника-амфибии от компании Sherp для всех, кто желает. Один из местных журналистов проехался на внедорожнике, восхитившись его уникальностью. Внедорожник построил петербургский конструктор Алексей Гаргашьян, трудившийся над ним с 2012 года. Машина вышла в двух версиях – стандартная стальная модификация и более выносливая вариация, выполненная из алюминия.

Автомобиль имеет отличную проходимость и маневренность. Он может преодолевать препятствия как на земле, так и на воде. Им могут заинтересоваться любители охоты и рыбалки, которые могут с комфортом ездить отдыхать.