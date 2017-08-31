Mercedes-Benz трудится над новыми торговыми знаками

Немецкие разработчики из Mercedes-Benz начали работать над новыми товарными знаками. Сообщается, что в совете директоров компании решили изменить товарную номенклатуру.

В соответствии с опубликованными в сети данными, инженеры Mercedes-Benz проинформировали о зарегистрированных в Канаде заявках на разработку новых торговых марок. Спустя некоторое время модели премиальной марки снабдят новыми шильдиками. Обычно автопроизводитель устанавливал на авто номера с двухзначными числами, но в Канаде вероятно будут выпускать модели, получившие таблички A40, CLA40, SLC40 и SLC50. Подобные варианты подойдут исключительно для машин, попавших в линейку AMG.

Немецкий премиальный бренд готов защищать маркировки CLA53, G73 и S73. Последним номером скорее всего оснастят 800-сильное гибридное транспортное средство. Раньше сообщалось, что в сеть попали фото нового Mercedes-Benz Sprinter.