Аналтитики составили рейтинг самых продаваемых LCV в 2017 году

Аналитики из «АВТОСТАТ» распространили в сети информацию, согласно которой в 2017 году российские продажи автомобилей из коммерческого сегмента достигли 108 400 экземпляров. Это 16,7% выше результатов 2016 года.

Лидером составленного рейтинга выступает GAZ Gazelle Next, который разошелся тиражом в в 25 800 единиц (+37,6%). Вторая позиция принадлежит УАЗ-3909, объем реализации которого достиг 10 900 штук (+19%). Первую тройку наиболее удачных продаж LCV-сегмента закрывает ГАЗ-3302 (10 800 авто, +3%).

В ТОП-5 наиболее продаваемых коммерческих машин оказались российский LADA Largus VU (8 600 шт, +33%) и американський Ford Transit (8 300 ед, +68%). Первую десятку закрили следующие авто: Mercedes-Benz Sprinter (5 300 шт, +26%), ГАЗ-2752 (3 400 ед, +7%), ГАЗ-3221 (3300 шт, -34,5%), УАЗ-2206 (3 200 ед, -25,3%) и ГАЗ-2705 (-10,3%).