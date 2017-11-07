KIA начнет продажи нового хэтчбэка Rio уже этим летом

Южнокорейская компания KIA подготовила для авторынка Китая новую версию хэтчбэка K2, которая в России известна как Rio. Продажи новинки стартуют уже летом текущего года.

Новое поколение флагманского хэтчбэка KIA K2S выйдет на авторынок Китая уже летом 2018 года. Спереди обновленная модель напоминает KX Cross, которая в РФ доступна под названием Rio X-Line. Единственным отличием является сдвоенная труба системы выхлопа, а также отсутствие обвеса из пластика.

Габариты хэтчбэка нового поколения KIA Rio в Китае следующие: длина – 4 200 мм, ширина – 1 720 мм, высота – 1 460 мм, расстояние между осями – 2 600 мм. В моторной линейке хэтчбэка числятся те же силовые установки, что и у седана: двигатель объемом 1,4 литра, который генерирует до 107 «лошадей», а также двигатель объемом 1,6 литра, который способен вырабатывать до 112 «лошадей».