Mercedes-Benz привезет в Россию спортивный минивэн Vito Sport Line

Продажи «заряженной» версии Mercedes-Benz Vito Sport Line в России стартуют уже весной текущего года. Надежда Гергерг, PR-специалист производителя отдела «Коммерческие авто», утверждает, что спортивная версия минивэна в РФ будет доступна уже в марте.

Пакет спортивных дополнений для минивэна Mercedes-Benz Vito в Европе будет доступен уже в этом месяце. Клиенты могут приобрести Sport Line для комплектаций Panel Van, Mixto и Tourer, полной массой 2.8, 3.05 и 3.1 тонны. «Зажатая» подвеска стала визитной карточной версии.

Особенностью спортивной версии модели станут молдинги черного цвета из специальной пленки по капоту, бокам и переднему бамперу. В результате Mercedes-Benz Vito приобретает гоночный окрас. Решетка радиатора авто получила хромирование. Компания предлагает для минивэна черное или хромированное исполнение рейлингов и окантовок стекол. Авто оснастили атермальными стеклами и тонировкой боковых. Также клиенты могут установить панорамный люк.

Салон минивэна Vito Sport Line получил контрастные детали, а руль, сидения и рычаг КПП обили кожей. В базовой версии модель получит также хромированные детали Chrome Interior package и коврики из велюра. Также авто получит уникальные литые диски 18” или 19”. В списке оснащения числится система полного привода. Пакет дополнений в Германии доступен по цене от 2,5 до 4,1 тысячи евро.