В Ford определили самые популярные цвета автомобилей в России

Специалисты Ford Sollers провели исследование предпочтений клиентов. В результате были представлены самые популярные окрасы кузова машин в России за прошлый год.

Возглавил список самых популярных цветов автомобилей Ford в прошлом году белый цвет. 36% клиентов американского автопроизводителя отдали предпочтение белому окрасу кузова машин. Самыми популярными моделями в этом цвете оказались Focus, Fiesta и Explorer.

Второе место пришлось на черный окрас. 18% водителей Ford из России выбирали машины черного цвета. Самыми продаваемыми черными моделями оказались Focus, Kuga и Explorer. Тройку лидеров с показателем 9,5% клиентов замыкает серебристый металлик. В России самой популярной моделью в этом цвете является кроссовер Ford EcoSport.

Стоит напомнить, что в прошлом году эти цвета также были выбраны самыми популярными, однако тогда серебристый металлик оказался на втором месте, тогда как черный окрас кузова лишь на третьем.