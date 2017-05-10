В 2020 году выйдет новый купеобразный кроссовер Peugeot 4008

Сотрудники Peugeot работают над созданием кросс-купе Peugeot 4008, которое будет разработано на базе модели 3008. Однако купеобразный кроссовер выйдет на авторынок не раньше 2020 года, сообщают в компании.

Кросс-купе Peugeot 4008 имеет более агрессивный внешний вид, в отличие от своего «донора». Также модель оснастили более покатой крышей, которая увеличит обтекаемость и скоростные характеристики модели. В моторной линейке кросс-купе числятся два дизельных двигателя объемом 1,6 и 2 литра. Также новинка Peugeot 4008 будет оснащена гибридом: мотор THP объемом 1,6 литра и два электродвигателя суммарной мощностью 300 л.с.

Купеобразный кроссовер спроектирован на платформе EMP2, которая имеет индивидуальные настройки подвесок. Помимо агрессивного внешнего вида, у Peugeot 4008 отличается также и задняя оптика: фары представлены единым блоком. Кроме того, ходовые огни также пересмотрели, как и решетку радиатора. Модель получит заниженный клиренс и более спортивный вид. В интерьере кроссовера Peugeot 4008 в кузове купе не будет ничего особенного. Специалисты уверены, что салон сохранит стилистику последних моделей производителя.