В Индонезии начали серийное производство Datsun Cross

Официально первый кроссовер Datsun Cross представили еще в середине января этого года. В Индонезии стартовало производство серийной версии новинки на предприятии Nissan.

На заводе в Индонезии собирают также хэтчбэки Datsun GO и Datsun GO+, а также некоторые Nissan для местного авторынка. В марте стартуют продажи нового кроссовера Datsun Cross. Модель разработана на базе компактвэна GO+. Габариты новинки следующие: длина – 3 995 мм, ширина – 1 670 мм, высота – 1 560 мм, расстояние между осями – 2 450 мм, а клиренс – 200 мм.

Первый кроссовер Datsun оснастили двигателем объемом 1,2 литра производительностью 68 и 78 «лошадей». В паре с первым работает МКПП на пять скоростей, а второй доступен с вариатором X-Tronic. Доступна только переднеприводная версия новинки.

В списке оснащения Cross числятся: система против буксировки, фронтальные подушки безопасности, система мультимедиа, датчики света, ABS и EBD. Модель Datsun Cross предлагают по цене от 163 млн рупий или 685 тысяч рублей. Авто не будут продавать в России.