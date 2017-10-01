Составлен ТОП-7 седанов с АКПП ценой до 600 000 рублей

Ранее 600 000 рублей было достаточно, чтобы приобрести такие модели как Solaris, Rio, Polo или Logan, однако теперь цены на авто значительно выросли. Автоэксперты представили ТОП-7 автомобилей в кузове седан с АКПП, которые можно приобрести на эту сумму.

Возглавил рейтинг FAW Olay за 491 000 рублей с весьма оригинальным дизайном. Авто оснащено двигателем мощностью 102 «лошади» и АКПП Aisin на четыре ступени. Второе место досталось еще одной китайской модели – Brilliance H230 с АКПП на шесть скоростей за 529 900 рублей, а под капотом 1,5-литровый мотор производительностью 105 «лошадей».

Третье место в ТОП-7 досталось Datsun on-Do, все комплектации которого стоят меньше 600 000 рублей (кроме максимальной версии). Авто оснащено АКПП на четыре ступени и двигателем мощностью 87 «лошадей». Одна из самых дорогих версий седана за 592 000 рублей имеет достаточно широкий список оснащения.

Следом идет Ravon Nexia R3 с АКПП GM на шесть скоростей и двигателем на 106 «лошадей» за 549 000 рублей. Пятая позиция досталась Ravon R4 (с той же трансмиссией) за 579 000 рублей. Далее в рейтинге Ravon Gentra с АКПП на шесть скоростей и двигателем на 107 «лошадей» за 599 000 рублей. Замыкает ТОП-7 седанов с АКПП стоимостью 600 000 рублей отечественная LADA Granta. Авто в максимальной комплектации с двигателем объемом 1,6 литра производительностью 106 «лошадей» предлагают по цене от 574 900 рублей.