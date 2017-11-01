Дилер "АвтоВАЗ" рассказал о планах по модернизации LADA Granta

Один из наиболее крупных дилерских центров «АвтоВАЗ», ГК «Кан Авто», рассказал о ближайших планах автопроизводителя по обновлению российской модели LADA Granta. Об этом сообщает один из топ-менеджеров дилера Вадим Максимов.

По его словам, в автоцентре ожидают обновления данного автомобиля, сообщается о появлении нового кузова. Он выйдет в трех видах: седан, хэтчбэк и универсал. Отмечается, что на протяжении 2-3 лет произошло существенное улучшение качества машин российского бренда.

Однако официальные представители компании «АвтоВАЗ» не подтверждают обнародованные сведения по модернизации LADA Granta. В пресс-центре «АвтоВАЗ» опровергли информацию о фейслифте модели и обратились с просьбой дождаться начала Московского автосалона, где могут презентовать новую LADA Granta. Новинку разработают с использованием архитектуре, созданной альянсом Renault-Nissan, и она войдет в серию после 2021 года.