Жителей Ростова удивил новый тюнинг пассажирских автобусов

В Ростове-на-Дону выехали городские автобусы с "тюнингом", впечатлившим местных жителей. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Ростовчане жалуются, что пассажиры начали красть декоративные элементы, устанавливаемые производителями на машины. Жители сами удивляются этому, так как появившиеся новые автобусы отличаются своей комфортабельностью. В соцсетях и на форумах Донской столицы горожане обнародовали фотографии автобусов "МАЗ", где уже поработали злоумышленники.

При рассмотрении фото становится понятно, что в салонах нет перегородок, выполненных из органического стекла, и колпаков на колесах. Многие представители интернет-сообществ заключили, что перегородки убрали специально, чтобы сберечь от вандалов, стремящих их украсить либо разрисовать. Куда дели колпаки на колеса, осталось неизвестным.

Невзирая на это подчеркивается, что ездить на новых "МАЗ" стало намного удобнее. В правлении фирмы, занимающейся перевозками, не дают никаких комментариев насчет пропажи ряда элементов декора.