"АвтоВАЗ" вернул скидки на модели LADA по Trade-In

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» снова начала продавать авто LADA со скидками, предусмотренными программой трейд-ин. Отныне автопроизводитель предоставляет скидки не за счет государства, а за свой.

В программу Trade-In от «АвтоВАЗ» попали множество моделей компании, кроме LADA Vesta и LADA XRay. С 1 февраля 2018 года по данной схеме скидки на авто достигают 20 000-30 000 рублей. Самая большая скидка доступна для внедорожника LADA 4X4, который без спецакций обойдется в 483 900 рублей.

В 2017 году «АвтоВАЗ» предоставлял скидки и при программах утилизации, но они быстро перестали быть популярными. Раньше машиностроитель принимал участие в программе по обновлению автопарка, финансируемой из госбюджета. В настоящее время скидка предоставляется за счет средств, выделяемых из бюджета «АвтоВАЗ».