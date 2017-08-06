В России может появиться китайский премиальный бренд Wey

Китайский автогигант Great Wall рассматривает возможность вывода на российский автомобильный рынок автомобилей нового премиального бренда Wey. Примечательно, что новый люксовый бренд маркетологи компании назвали в честь председателя правления Great Wall Вея Дзяндзюна.

Михаил Роткин, генеральный директор российского офиса бренда Haval, который также принадлежит Great Wall, во время общения с журналистами российских изданий заявил, что китайский автогигант не исключает возможности вывода на российский рынок кроссоверов премиального бренда Wey. Отмечается, что, если идея получит «зелёный свет», то реализовывать модели будут через дилерскую сеть компании Haval.

Стоит напомнить, что премиальный бренд Wey был основан в 2016 году, а в иерархии Great Wall марка располагается выше Haval. В настоящий момент модельная линейка молодого бренда представлена кроссоверами Wey VV5 и Wey VV7.

Обе модели комплектуются 2,0-литровым бензиновым турбомотором, но отдача в Wey VV5 составляет 197 лошадиных сил, а VV7 получил сразу 234 «лошадки». Кроссоверы имеют безальтернативный передний привод, но в скором времени линейка компании пополнится внедорожниками с AWD. Новинки имеют стильный дизайн и богатый список оснащения.