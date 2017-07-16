В Европе приостановят производство "заряженных" седанов BMW M5

Баварская компания BMW Group вынуждена приостановить производство «заряженных» седанов BMW M5 в версии M550i, ориентированных на европейский рынок. Отмечается, что проблема связана с внедрением новых стандартов испытаний автомобилей на уровень расхода топлива и количество вредных выбросов.

Согласно информации европейских СМИ, компания BMW временно прекратила производство седанов BMW M550i для рынков стран Европы. Разработчики сообщили, что такой шаг осуществляется из-за решения европейских надзорных органов внедрить систему испытаний WLTP (Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей). Данный цикл внедрит дополнительные тесты на расход топлива и показатели вредных выбросов.

Инсайдеры сообщают, что BMW M55i не смог пройти испытания WLTP, причиной чего стал «грязный» 4,4-литровый турбомотор. Теперь баварский бренд обязан до 1 июня оснастить модели особыми воздушными фильтрами.

В BMW сообщили, что компания не сможет уложиться в столь короткий срок, поэтому производство седанов будет остановлено на несколько месяцев. Инженеры пояснили, что под капотом BMW M5 попросту нет места для такого рода оборудования, поэтому мотор придётся фактически разрабатывать заново.