В Россию приехал Toyota Fortuner с бензиновым мотором

Японская корпорация Toyota выводит на автомобильный рынок РФ новый семиместный внедорожник Toyota Fortuner, который оснащается бензиновым мотором. Примечательно, что новая версия рамного SUV оказалась на 600 000 рублей доступнее, чем уже существующий на рынке турбодизельный вариант.

Новый Toyota Fortuner оснащается 2,7-литровым 163-сильным двигателем с четырьмя цилиндрами, который способен выдавать мощность в 163 лошадиные силы при крутящем моменте в 245 Нм, работая в тандеме с 5-ступенчатой МКПП. Кроме того, мотор может сочетаться с 6-диапазонным автоматом, доступным для более дорогих вариаций.

Бензиновый Toyota Fortuner, как и дизельный вариант, работает с фирменной системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой задней колёсной оси. Двигатель работает на бензине марки АИ-95.

В списке оснащения Toyota Fortuner в зависимости от комплектации может присутствовать кондиционер, мультимедийный центр, полный набор подушек безопасности, система дистанционного запуска двигателя и камера заднего вида. В списке опций значится кожаный салон, панорамный люк, электропривод багажника и дополнительный обогрев. Стоимость бензинового Toyota Fortuner составляет 1 999 000 рублей.