Новый суперкар Rezvani Beast Alpha X Blackbird посвятили самолёту-разведчику

Американский бренд Rezvani выпустил новую версию родстера Beast Alpha под названием X Blackbird. Своё имя особый суперкар получил в честь Lockheed SR-71 Blackbird – сверхзвукового самолёта-разведчика ВВС Соединённых Штатов.

Новый Rezvani Beast Alpha X Blackbird получил доработанный 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра с приводным нагнетателем. В моторе использовались электронный блок управления Cosworth, а также кованые поршни, шатуны и клапаны. Мощность силового агрегата достигает 700 лошадиных сил.

В паре с двигателем может выступать 6-ступенчатая механическая трансмиссия или секвентальная коробка передач с подрулевыми переключателями. Суперкар разгоняется до 96 км/ч с места всего за 2,9 секунды.

Родстер со съёмным жестким верхом весит всего 885 килограммов за счёт применения кузова из углеродного волокна. Кроме того, новинка может похвастаться карбон-керамическими тормозами и легкосплавными колёсными дисками размерностью 18 дюймов.

В общей сложности американская компания построит всего пять экземпляров Rezvani Beast Alpha X Blackbird стоимостью как минимум 225 000 долларов каждый. На один из таких автомобилей уже поступил заказ от известного бойца смешанного стиля Куинтона Rampage Джексона.