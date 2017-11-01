Mitsubishi Outlander стал дешевле благодаря двум новым версиям

Автомобильный завод «ПСМА Рус», базирующийся в Калуге, приступил к серийной сборке двух новых комплектаций японского внедорожника Mitsubishi Outlander. Отмечается, что новые «бюджетные» варианты будут оснащаться передним приводом, а самая доступная версия «японца» получит ценник в 1 579 000 рублей.

Согласно информации российских автомобильных порталов, завод «ПСМА Рус» в Калуге начал производство новых вариантов исполнения внедорожника Mitsubishi Outlander для автомобильного рынка РФ. Отмечается, что новые версии выполнены на базе комплектаций Invite и Intense+ с 2,0-литровым бензиновым двигателем, но теперь модели оснащаются не полным, а передним приводом, что позволило снизить цену на автомобиль.

Разработчики отметили, что теперь новый Mitsubishi Outlander Invite с вариатором CVT получает минимальный ценник в 1 579 990 рублей, а за версию Intense+ придётся заплатить 1 699 990 рублей.

Как сообщалось ранее, внедорожник Mitsubishi Outlander является самой популярной моделью компании Mitsubishi на российском рынке. В минувшем году россияне приобрели 14 864 таких автомобиля, что является ровно половиной от суммарных продаж компании. Приобретая модель по программе Trade-In в январе можно получить выгоду до 250 000 рублей.