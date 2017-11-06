Koenigsegg готовит «бриллиантовый» гиперкар Agera Thor
Шведский премиальный бренд Koenigsegg завершает разработку двух последних экземпляров гиперкара Koenigsegg Agera, которые составят «прощальную» линейку FE (Final Edition). Отмечается, что один из автомобилей будет назван в честь скандинавского бога грома и молний Тора, а также получит стильную отделку кузова бриллиантами.
Один из клиентов шведской компании Koenigsegg на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал изображение заказанного им гиперкара Koenigsegg Agera из финальной линейки FE. Отмечается, что новинка получила название Koenigsegg Agera Thor и имеет целый ряд стилистических особенностей.
Отмечается, что кузов нового Koenigsegg Agera Thor частично будет выполнен из углеродного волокна серебристого и чёрного оттенков, но самым впечатляющим новшеством станет отделка кузова бриллиантами. Кроме того, модель получит уникальные аэродинамические дополнения и причудливый спойлер.
Что касается технических характеристик, то новый Koenigsegg Agera Thor оснащается 5,0-литровым двигателем V8 с двойной системой турбонаддува. Отдача двигателя в 1 360 лошадиных сил позволит новинке разогнаться до максимальной скорости в 450 километров в час, но пока модель на тестах смогла разогнаться до 444,6 километров в час.