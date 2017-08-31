Эксперты назвали автомобилей, которые в 2018 году подорожали больше всего

Агентство Russian Automotive Market Research провело исследование авторынка России, сравнив стоимость новых авто в декабре 2017 и январе 2018 годов. В результате был представлен рейтинг машин, которые подорожали больше всего в каждом классе.

В сегменте бюджетных моделей больше всего подорожали авто Lifan. Весь ТОП-5 представлен моделями Murman, MyWay, Solano II, X50 и X60, которые в этом году прибавили в цене на 4,2–9,4%. В среднем сегменте заметно выросли в цене флагманские модели Toyota Corolla и RAV4, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Mazda CX-5. Стоимость авто увеличилась на 2,7–3,9%.

Сегмент премиальных автомобилей показал рост на 6–15,2%. В результате в ТОП-5 вошли модели Cadillac XT5, CTS и Escalade, а также Audi RS5 и S5 подорожали больше всего. Стоит отметить, что значительный рост цен наблюдается в премиальном сегменте, в то время как автомобили средней стоимости подорожали максимум на 3,9%.