Skoda показала маленький гибридный кроссовер Vision X

Чешский бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen Group, опубликовал первые изображения нового концептуального кроссовера Skoda Vision X. Ожидается, что публике новинку презентуют в марте 2018 года на международном автосалоне в Женеве.

Судя по свежим тизерным изображениям, новый кроссовер Skoda Vision X получил традиционный для моделей бренда дизайн – новинка получила узнаваемую форму решетки радиатора, а передняя оптика выполнена в «фамильном» двухъярусном формате. Модель поставлена на 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, а на панорамной крыше расположились практичные рейлинги.

Помимо этого, чешские разработчики опубликовали скетчи салона новинки. Skoda Vision X получит стильную двухцветную отделку интерьера, а также «парящий» дисплей мультимедийной системы. Отмечается, что модель получит постоянное подключение к сети и некоторые инновационные функции.

Что касается технических характеристик, то новый Skoda Vision X приводится в движение гибридным мотором, однако более точная информация об установке будет озвучена в марте. Разработчики не исключают, что Skoda Vision X доберётся до конвейера и станет третьим серийным SUV компании.