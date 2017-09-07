Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к старту продаж

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал обновлённый вариант ОТТС на LADA Vesta Cross. Дебют внедорожной версии седана в статусе прототипа состоялся два года назад на автовыставке в Москве, а в настоящий момент компания продолжает работать над серийным исполнением.

Согласно новому ОТТС, кросс-модификация LADA Vesta будет иметь длину и ширину, аналогичные этим параметрам у LADA Vesta SW Cross: 4 424 и 1 785 мм соответственно. Наряду с этим из-за отсутствия на крыше рейлингов седан будет ниже – 1 526 мм. При этом «кроссовая» версия сохранит такую же колёсную базу, как у стандартной «четырёхдверки» (2 635 мм).

Силовая гамма новинки, скорее всего, останется без изменений и будет включать 106-сильный бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра или 1,8-литровый двигатель с отдачей в 122 лошадиные силы. Сочетаться моторы смогут с механической КПП и «роботом» производства компании «АвтоВАЗ». При этом все члены семейства Vesta будут предлагаться исключительно в переднеприводном исполнении.

К настоящему времени российская компания ещё не анонсировала выход LADA Vesta Cross. По данным инсайдеров, новинка поступит в продажу в нынешнем году, при этом её цена будет не ниже 770 900 рублей.