Volkswagen скоро представит в РФ новый большой кроссовер Teramont

Компания Volkswagen сообщила о намерении привезти на авторынок России семиместный кроссовер Teramont, который в США предлагают под именем Atlas. На сайте автопроизводителя создали соответствующий раздел, посвященный трехрядному кроссоверу.

Официальная презентация Volkswagen Teramont состоялась в США осенью 2016 года. Кроссовер стал самым большим представителем компании, который был разработан на базе MQB. Габариты новинки следующие: длина – 5 036 мм, ширина – 1 980 мм, высота – 1 778 мм, расстояние между осями – 2 979 мм, а клиренс – 203 мм.

Производитель на данный момент не сообщил никаких сведений о стоимости, комплектациях и моторной линейке Volkswagen Teramont для России. Ожидается, что семиместный кроссовер получит турбодвигатель V4 объемом 2 литра производительностью 238 «лошадей», а также V6 объемом 3,6 литра производительностью 280 «лошадей». В качестве трансмиссии будет доступна АКПП на восемь скоростей. Привод только полный.