«GM-АВТОВАЗ» продлевает скидки на Chevrolet Niva до конца февраля

Российско-американская компания «GM-АВТОВАЗ» сообщает о том, что скидочная программа «На улице минус 20» продлена до 28 февраля 2018 года. Отмечается, что в рамках программы российские клиенты могут приобрести внедорожник Chevrolet Niva со скидкой в 20 000 рублей.

Российские издания сообщают, что компания «GM-АВТОВАЗ» продлевает действие программы «На улице минус 20» до 28 февраля нынешнего года. Отмечается, что при покупке модели Chevrolet Niva 2017 модельного года во всех возможных комплектациях клиенты получат скидку в 20 000 рублей. Воспользоваться программой могут как частные клиенты, так и юридические лица.

В пресс-службе совместного предприятия сообщили, что скидка может суммироваться с другими специальными предложениями, в числе которых и покупка автомобиля по программе Trade-In. Кроме того, оформив кредит на Chevrolet Niva в партнерском банке клиенты могут получить выгоду в 30 000 рублей, а при покупке базового внедорожника в комплектации L выгода увеличится до 33 000 рублей.

Стоит напомнить, что с 1 января нынешнего года компания «GM-АВТОВАЗ» скорректировала ценники на Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 000 рублей. Теперь начальный Chevrolet Niva L обойдётся в 608 000 рублей, а за «топовую» версию SE придётся выложить 770 900 рублей.