FAW вывел на авторынок клона Volkswagen Jetta – седан Junpai A50

Китайский автопроизводитель FAW вывел на авторынок КНР новый седан Junpai A50, который по сути является клоном Volkswagen Jetta. На данный момент в Китае модель доступна для предзаказа, а «живые» продажи начнутся в марте текущего года.

Новый седан Junpai A50 от FAW разработан на базе второго поколения Volkswagen Jetta. Помимо внешнего вида, китайская компания оснастила новинку моторной гаммой «донора». В результате седан не просто похож на немецкую модель, он практически стал её клоном.

На данный момент FAW предлагает седан Junpai A50 с двигателем объемом 1,5 литра производительностью 109 «лошадей», а в качестве трансмиссии доступна только «механика» на пять скоростей. Позднее будут доступны версии с мотором объемом 1 литр и АКПП.

В списке оснащения новинки числится доступ в авто и запуск двигателя без ключа, система мультимедиа, система кругового обзора, система стабилизации, а также электрический панорамный люк. Новый Junpai A50 предлагают на авторынке Китая по цене от 60 тысяч юаней или 530 тысяч рублей. В максимальной комплектации седан обойдется в 68 тысяч юаней или 600 тысяч рублей.