Honda окончательно «похоронит» родстер S2000 из-за кроссоверов

Компания Honda объявила неутешительную для поклонников легендарного спорткара Honda S2000 новость: модель пока не планируется обновлять. Вместо этого автопроизводитель сосредоточится на выпуске кроссоверов и внедорожников.

Как пишет издание VistaNews, ссылаясь на интервью, которое глава канадского офиса компании Хаято Мори дал журналистам из Autoguide, родстер Honda S2000 в ближайшем будущем покинет модельный ряд японской марки. Топ-менеджер отметил, что клиентов бренда больше интересуют новые кроссоверы, чем обновлённый спорткар. Соответствующие выводы сделали маркетологи Honda.

В октябре минувшего года гендиректор японской компании Такахиро Хачиго не исключал возможность выпуска обновления для Honda S2000, поскольку данный автомобиль является для марки знаковым.

В настоящее время жителям США и Канады для покупки доступно не так уж много родстеров, при этом в классе SUV предлагается очень широкий выбор. Так, в Соединённых Штатах продолжают продаваться Fiat 124 Spider, Porsche 718 Boxter, Mazda MX-5 Miata и Nissan 370Z. Несмотря на то, что данные автомобили не так популярны, как кроссоверы, и приносят меньше прибыли, компании не собираются прекращать их продажи.