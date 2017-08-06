Компания Ford представила обновленный кроссовер Freestyle

Представители индийского офиса компании Ford сообщили, что весной нынешнего года на автомобильном рынке Индии стартуют продажи нового бюджетного кроссовера Ford Freestyle. Отмечается, что новинка является «внедорожной» версией компактного городского хэтчбека Ford Figo, также известного под именем Ford Ka.

Согласно данным индийских автомобильных СМИ, новый компактный кроссовер Ford Freestyle на старте продаж будет предложен индийским клиентам с 1,2-литровым бензиновым мотором TiLL VCT, который способен генерировать 96 лошадиных сил. Позже для покупки станет доступна версия с турбодизельным 100-сильным мотором объёмом в 1,5-литра. В обоих случаях в роли трансмиссии выступает «механика», а привод – только передний.

Новый Ford Freestyle от стандартного хэтчбека Ford Figo отличается затемненной оптикой и решеткой радиатора с серебристыми акцентами. Кроме того, модель получила рейлинги на крыше, расширители колесных арок и защитный обвес кузова.

В список оснащения Ford Freestyle входит ручной кондиционер, шесть подушек безопасности, система стабилизации, электростеклоподъёмники и 16-дюймовые алюминиевые колёсные диски. Также владельцев модели порадует современный информационно-развлекательный центр SYNC 3 с 6,5-дюймовым тачскрином.