Продажа лимузина Николая II за 4 млн евро оказалась обманом

Недавно интернет всколыхнула объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года в кузове лимузин за 4 000 000 евро. По словам продавца, на данном экземпляре в своё время ездил российский император Николай II.

Сегодня Rolls-Royce с пробегом в 2 000 км находится в Германии, но некогда им некогда владел Николай II. Однако Bonhams опубликовал на своём портале сообщение о продаже того же автомобиля, оценив его в намного более скромную сумму – 450-550 000 евро.

По версии продавца, автомобиль из императорского гаража смог заполучить коллекционер из Лас-Вегаса, который выставлял машину в казино. После этого Rolls-Royce сменил владельца и перебрался в Германию, где машину хранили в бункере.

По архивам Rolls-Royce, автомобиль, корректное название которого Rolls-Royce 40/50 HP, был выпущен в кузове торпедо в декабре 1915 года. У машины действительно нашёлся покупатель из России, но им был не царь, а некто Tchitchkine (Чичкин/Шишкин).

Однако он не заплатил за авто, и оно досталось британскому военному ведомству. Затем автомобиль перевезли в США, где он превратился в лимузин и оказался в одном из казино Лас-Вегаса. Предполагается, что именно там возникла легенда о «царском» происхождении машины. Наконец, у Rolls-Royce 40/50 HP снова сменился владелец, который забрал автомобиль в Германию.