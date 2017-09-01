DS создаст в России отдельные от Peugeot дилерские центры

Согласно данным портала «Колёса.ру», французский премиальный бренд DS, принадлежащий альянсу Peugeot-Citroen, планирует открыть в России несколько отдельных дилерских центров. Отмечается, что прежде всего автосалоны появятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Французский премиальный бренд DS планирует создать несколько отдельных от Peugeot и Citroen дилерских центров на территории России. Александр Мигаль, руководитель российского офиса PSA Group, во время беседы с прессой рассказал, что новый автосалоны могут быть открыты уже в течение 2018 года.

Господин Мигаль подчеркнул, что на рынки Москвы и Санкт-Петербурга приходится порядка 70% российских продаж премиальных автомобилей, поэтому новые автосалоны DS в первую очередь будут открыты в этих городах. Также DS планирует открыть шоу-рум в Краснодаре, но сам руководитель хотел бы видеть автосалон ещё и в Ростове-на-Дону.

Что касается расположения, то новые автосалоны будут построены на месте, где уже есть представительства других премиальных и люксовых брендов. Помимо этого, дилерские центры обязательно будут иметь выставочные залы. Также в будущем российские владельцы DS получат ряд уникальных услуг, среди которых выездное обслуживание моделей. Кроме того, доставлять машины в сервисный центр планируется без участия владельца.