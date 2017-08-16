Ульяновская «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

Легендарный УАЗ-450, получивший прозвище «Буханка», празднует 60-летие. Ульяновский автозавод выпустил первый серийный автомобиль повышенной проходимости и малой грузоподъёмности в январе 1958 года.

Опытные образцы модели УАЗ-450 в различных типах кузова начали тестировать ещё в 1957 году. Данный автомобиль пересёк Каракумы, добрался до Оймякона, самой северной точки РФ, побывал в Казахстане и Памире. От тестовых партий УАЗ перешёл к серийному производству полноприводных фургонов, способных справиться с любыми дорожными и климатическими условиями. К январю 1958 года завод был готов ежегодно производить до 4 000 машин УАЗ-450.

В течение 60 лет данная модель оставалась востребованной на российском рынке. Эксперты объясняют её популярность неприхотливостью, надёжностью, хорошим обзором, который обеспечивает гнутое лобовое стекло, а также двумя ведущими мостами, что позволяет машине прекрасно проявлять себя на бездорожье.

В дальнейшем на основе фургона были созданы новые версии. На сегодняшний день УАЗ продолжает выпускать «Буханку». За последнее пятилетие с конвейера сошло свыше 156 000 таких автомобилей.