LADA Vesta поднялась на 25 позиций в перечне европейских бестселлеров

По итогам минувшего года в ТОП-100 самых популярных легковых автомобилей на европейском рынке снова попали две модели от российского бренда LADA. Примечательно, что они смогли увеличить свои продажи и занять более высокие позиции в этом рейтинге, чем раньше.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные focus2move, сообщают, что LADA Granta и Vesta улучшили за год свои позиции в рейтинге самых востребованных моделей в европейских странах. Значительный скачок удалось совершить Vesta, которая по сравнению с 2016 годом поднялась на 25 позиций.

Благодаря 79 545 проданным автомобилям эта модель заняла 70 место, тогда как годом ранее она находилась только на 95 строчке. С LADA Vesta в общеевропейском рейтинге соседствуют Mazda CX-5 и Renault Twingo, чьи продажи за 2017 год составили 79 833 и 79 321 авто соответственно.

Что касается LADA Granta, она с 58 места продвинулась до 55, при этом модель разошлась тиражом в 96 878 экземпляров. Ближайшими соседями российского автомобиля стали Toyota CH-R (97 295 ед.) и Hyundai i10 (93 350 ед.).