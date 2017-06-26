Jaguar опубликовал видео-тизер первого электрического кроссовера I-Pace

Компания Jaguar опубликовала официальный видео-тизер своего первого кроссовера I-Pace на электротяге, где представили его особенности. Первый электрический кроссовер Jaguar I-Pace сняли во время испытаний.

Официальная презентация новинки Jaguar I-Pace состоится 1 марта на закрытом мероприятии, а 6 марта модель покажут общественности в рамках автошоу в Женеве. Тестирование первого электрического кроссовера компании проводили на полигоне на севере Швеции, где температура достигает 40 градусов ниже нуля.

Разработчики утверждают, что Jaguar I-Pace приспособлен к ежедневным поездкам в городе, а также имеет достаточно большой запас хода. В паре с кроссовером на электротяге будет предлагаться система быстрого заряда на 100 кВт, которая обеспечит 80% батареи всего за 45 минут. Другие сведения о новинке компания не раскрывает.

Прототип Jaguar I-Pace впервые представили в 2016 году в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Модель получила два электромотора мощностью 400 «лошадей», которые позволили набрать первые 100 км/ч всего за 4 секунды.