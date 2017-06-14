В России выпустят спецверсию седана Volkswagen Polo Drive

Российские представители компании Volkswagen сообщили, что в РФ выпустят новую спецверсию седана Volkswagen Polo Drive. Версия разработана на базе Trendline и будет отличаться двухцветным окрасом кузова.

Спецверсия Volkswagen Polo Drive получит черную крышу и белый кузов. В салоне установят спортивное рулевое колесо обитое кожей, алюминиевые накладки на педали, уникальные вставки Dark Illusion, а кресла обтянут тканью Cushion.

Кроме того, седан Volkswagen Polo Drive получит диски колес 15 и 16, новую систему мультимедиа с экраном 6,5, а также систему подогрева переднего ряда кресел и датчики парковки. Однако на этом список оснащения спецверсии не заканчивается, модель получит систему кругового обзора электростеклоподъемники, а также круиз-контроль.

Моторная линейка седана Polo Drive представлена двигателями MPI объемом 1,6 литра мощностью 90 или 110 «лошадей», а также TSI объемом 1,4 литра производительностью 125 «лошадей». В качестве трансмиссии будут предлагать МКПП, АКПП и вариатор на семь ступеней. Спецверсию можно заказать по цене от 694,9 тысяч рублей, а максимальная комплектация седана Volkswagen Polo Drive обойдется в 839,9 тысяч рублей.