«Татагролизинг» купит внедорожник Ford Explorer почти за 3 млн рублей

АО «Татагролизинг», дочерняя компания министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, планирует купить Ford Explorer 2018 года с ценником почти в 3 000 000 рублей. Подведение итогов торгов состоится 12 февраля текущего года.

Компании «Татарголизинг» потребовался белый семиместный внедорожник Ford Explorer с автоматической трансмиссией и полным приводом. Под капотом модели устанавливается 249-сильный бензиновый мотор, благодаря которому автомобиль способен ускоряться до 100 км/ч с места за 8,7 секунды.

В техническом задании указано, что в салоне должны быть кожаная обивка, люк, водительское сидение с массажной опцией и регулировкой в восьми направлениях, электрообогрев кресел, электропривод для складывания сидений третьего ряда, декоративная подсветка, способная гореть одним из семи цветов, и стереосистема Premium Sony CD/MP3 с 12 динамиками.

Что касается водительских ассистентов, во внедорожнике должны быть установлены парковочный помощник, адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения и датчик дождя. После оплаты заказчик должен получить автомобиль на протяжении пяти рабочих дней.