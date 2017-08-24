Автоэксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV-авто с пробегом

Вторичный авторынок внедорожников и кроссоверов России в 2017 году вырос на 4% до 1 100 000 единиц. Специалисты составили ТОП-10 самых популярных моделей с пробегом в сегменте SUV запрошлый год.

На вершине ТОП-10 оказалась российская модель LADA 4Х4. В 2017 году на вторичном рынке удалось реализовать 97 500 авто, что на 1% меньше чем годом ранее. Второе место досталось Chevrolet Niva, продажи модели выросли на 3% до 69 800 автомобилей. Следом в рейтинге оказалась Toyota RAV4 с продажами 38 600 единиц.

В первой пятерке самых популярных SUV-авто на вторичном рынке в 2017 году оказались Nissan X-Trail и Qashqai. Продажи первого выросли на 8% до 30 700 авто, а второго и того на 12% до 29 800 машин. Следом в ТОП-10 самых популярных внедорожников и кроссоверов с падением спроса на 3% до 27 500 машин оказалась Honda CR-V.

Седьмое место досталось кроссоверу Mitsubishi Outlander, спрос на который на вторичном рынке вырос на 6% до 24 900 единиц, а восьмое – Renault Duster (+37%, 23 600 единиц). Девятое место досталось немецкому BMW X5, продажи которого выросли на 2% до 21 300 машин. А замыкает рейтинг на вторичном рынке России Toyota Land Cruiser с приростом в 1% до 21 200 шт.