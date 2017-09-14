За 10 лет количество авто в России выросло в полтора раза

Агентство «АВТОСТАТ» исследовало автопарк России. В результате специалисты пришли к выводу, что за последние 10 лет количество легковых машин на дорогах в стране выросло на 50% до 42 млн авто, тогда как в 2007 их было всего 28 млн.

Москва и Санкт-Петербург представляют собой самые большие автопарки России. В столице по состоянию на 2017 год было зарегистрировано 3,65 млн машин, а в Петербурге 1,68 млн авто. В списке самых больших автопарков оказались и другие города, однако численность авто на дорогах в них не превышает и полмиллиона.

Екатеринбург оказался третьим по количеству машин – 450 тысяч авто. Следом идет Новосибирск, где насчитывается 434 тысячи машин, далее идет Самара и Казань – 391 и 368 тысяч авто. Седьмое место досталось Нижнему Новгороду, где зарегистрировано 354 тысячи машин, следом идет Челябинск с 323 тысячами авто. И замыкают первую десятку Омск и Краснодар, где насчитывается 322 и 321 тысяча автомобилей.

В целом автопарк России 1 июля 2017 года представлял собой более чем 50 млн машин, среди которых 84% (41,9 млн единиц) легковых. 8% принадлежит легкому коммерческому транспорту (4 млн авто), 7,5% – грузовые авто (3,7 млн машин), а на автобусы приходится всего 1% от общего автопарка (400 тысяч).