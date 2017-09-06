Кроссовер Honda Passport возродят спустя 16 лет

Последний кроссовер Honda Passport был собран ещё в 2002 году на заводе Subaru Isuzu Automotive. Однако шпионы сфотографировали совершенно новый кроссовер Honda Passport в плотном камуфляже спустя 16 лет.

Спустя 16 лет возрожденный кроссовер Honda Passport будет конкурировать в первую очередь с Ford Edge и Nissan Murano. Несмотря на то, что шпионы сфотографировали только тестовую версию кроссовера, она не сильно будет отличаться от серийной, так как была смоделирована на компьютере. Компания Honda сообщила, что официально возрожденную модель представят в ноябре текущего года, в рамках автосалона в Лос-Анджелессе.

Кроссовер Passport был построен на базе Pilot, а собирать модель будут на заводе в штате Алабама в Линкольне. В результате эксперты уверены, что кроссовер оснастят мотором V6 объемом 3,5 литра мощностью 280 л. с. с моментом силы в 354 Нм, который будет работать в паре с АКПП на шесть или девять ступеней. Ожидается, что за возрожденный спустя 16 лет кроссовер Honda Passport придется заплатить 27 000 долларов или 1,5 млн рублей.