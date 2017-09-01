Формула-Е представила новое поколение электрического болида

Организаторы гонок Формулы Е раскрыли внешний вид второго поколения электрического болида. На таких машинах пилоты будут передвигаться в сезоне 2018/2019 года.

Судя по фото, у электромобиля доработали аэродинамический обвес, сделав его более агрессивным. Теперь спереди колёса прикрыты обтекателями, а сзади обтекатели стали несколько меньше. Автомобиль получил также обязательную для формульных серий защиту головы гонщика под названием «гало».

Разработкой дизайна машины занимались специалисты из Spark Racing Technologies. Данная компания принадлежит Фредерику Вассе, бывшему руководителю коллектива Renault F1, и поставляет Формуле Е шасси начиная с первого сезона, проведённого в 2014 году.

Кроме того, болид получил комплекты аккумуляторов от McLaren Applied Technologies, способные питать электродвигатели в течение всего заезда. Ранее батареи на 28 кВт/ч обеспечивали запас хода всего на 20-30 минут.

Публичный дебют нового поколения болида Формулы Е должен состояться 6 марта на автовыставке в Женеве. Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем к чемпионату присоединятся команды Nissan, Mercedes-Benz и Porsche.