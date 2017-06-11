Продажи кроссовера нового поколения Renault Kadjar стартуют весной

Компания Renault готовится к старту продаж обновленного компактного кроссовера Kadjar весной на авторынке Китая. Новое поколение было разработано на одной платформе с Nissan Qashqai.

Согласно недавно опубликованным шпионским фото, обновленный Renault Kadjar получил переработанные бамперы и оптику, новый разъем USB для задних пассажиров, а также иные дифлекторы обдува. Линейка двигателей нового Kadjar представлена 1,2-литровым турбомотором мощностью 117 л. с. и 2-литровым атмосферным двигателем производительностью 150 л. с. В качестве трансмиссии доступны вариатор CVT и МКПП на шесть ступеней. Будут предлагать как переднеприводный, так и полноприводный варианты исполнения.

Базовая версия нового поколения компактного кроссовера будет оснащена дисками 16”, кондиционером, системой аудио, светодиодными секциями оптики, системой подогрева зеркал с электроприводом, двумя подушками безопасности и круиз-контролем. Максимальная комплектация обновленного Renault Kadjar получит кожаный салон, систему мультимедиа Renault R-Link 2, диски 19”, систему кондиционирования, светодиодные фары LED Pure Vision.