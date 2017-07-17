Арноль Шварцнеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов

Известный голливудский актер Арнольд Шварцнеггер, ранее занимавший должность губернатора Калифорнии, продал свой гиперкар Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов. Суперкар с пробегом 1600 км купил дилер Оби Океке, занимающийся продажей премиальных авто.

Гиперкар Bugatti Veyron в версии Grand Sport Vitesse актер купил в 2014 году. Под капот машина получила 8-литровый агрегат с четырьмя турбонагнетателями, генерирующий 1200 лошадиных сил. До первой «сотни» авто берет разгон за 2,6 секунды при предельной скорости в 410 км/ч.

Отмечается, что Арнольд не сообщает причины, по которым он решился избавиться от премиального спорткара. В соцсетях высказывались разные версии, среди которых стоит выделить тот факт, что актер постарел ии не нуждается в быстрой езде. Вторая версия гласит о том, что у Шварцнеггера появились финансовые сложности.