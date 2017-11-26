Audi готовится выпустить три новинки

Иностранные издания поделились информацией относительно немецкой машиностроительной компании Audi, готовящей выход трех своих новинок в 2018 году. В список новых авто бренда попали городской хэтчбэк Audi A1 Sportback, «заряженный» кроссовер Audi SQ2 и Audi Q3.

Недавно одно из американских изданий обнародовало в сети дорожную карту Audi. Обозреватели не до конца уверены в подлинности выложенного в сеть документа, так как фото ненадлежащего качества. Документ предусматривает выход новых Audi A1, Audi SQ2 и Audi Q3.

Небольшой хэтчбэк Audi A1 Sportback получит пятидверную версию. Его разработают на платформе MQB, а производство наладят на испанском заводе SEAT.

В моторном отсеке «заряженного» Audi SQ2 разместился 300-сильный 2-литровый турбодвигатель. Наиболее важной новинкой марки стоит назвать Audi Q3 с эволюционной внешностью и обширной гаммой 4-цилиндровых силовых установок.