Датская компания Zenvo представит в Женеве новый суперкар

Датская компания Zenvo, специализирующаяся на выпуске гиперкаров, обнародовала тизерные изображения новой модели, которая должна дебютировать уже в марте на автосалоне в Женеве. По словам разработчиков, новинка приведёт в восторг «даже требовательных энтузиастов».

Новый автомобиль от Zenvo окажется не только преемником первого гиперкара бренда TS1 GT, но и трекового исполнения TSR. Компания будет опираться на опыт, полученный при создании данной модели, при разработке своей новинки.

К сожалению, о грядущем автомобиле пока не раскрываются никакие подробности. Вместе с тем эксперты уверены, что кузов машины выполнят преимущественно из углеволокна, что позволит существенно снизить её массу.

Напомним, Zenvo TS1 GT приводится в движение 5,8-литровым мотором V8 со спаренными механическими нагнетателями. Мощность силового агрегата достигает 1 163 лошадиных сил при крутящем моменте в 1139 Нм.

Пару двигателю составляет 7-скоростная трансмиссия с электрогидравлическими подрулевыми лепестками. На разгон до первой «сотни» гиперкару требуется всего 2,8 секунды, при этом он способен ускоряться максимум до 375 км/ч.