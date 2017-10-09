Стали известны российские цены на 7-местный кроссовер Peugeot 5008

В пресс-центре французской автомобилестроительной компании PSA Group назвали российские цены на 7-местный кроссовер Peugeot 5008. Меньше 2 000 000 рублей стоит только базовое исполнение переднеприводного авто.

В российском филиале автопроизводителя сообщили о стоимости кроссовера, который будет предлагаться в 5- и 7-местной версиях. Ценник на новый Peugeot 5008 колеблется от 1 899 000 до 2 178 000 рублей. На российском авторынке новинку ожидают в феврале нынешнего года.

В моторном отсеке нового кроссовера Peugeot 5008 появится 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил. Помимо него, под капот новинка получила 2-литровый турбодизель с производительностью 150 лошадиных сил. Они работают в тандеме с 6-диапазонной автоматической трансмиссией Aisin и передним приводом. Функции полного привода исполняет частично система Advanced Grip Control, изменяющая параметры контролирующих электронных ассистентов в зависимости от вида покрытия.