В Lotus готовят два новых спорткара и кроссовер

Инженеры британской компании Lotus создадут два спорткара и кроссвоер, который появятся в 2020 году. Об этом сообщает руководитель марки Жан-Марк Гале.

Как уже упоминалось, в 2020 году выйдут два спорткара. Одна новинка будет создана с использованием новейшей алюминиевой архитектуры и призвана заменить Lotus Evora или Lotus Exige. Эта модель могут приобрести автолюбители из США а ее шасси сможет обеспечить долговечность и жесткость кузова. Второй автомобиль станет ограниченной специальной версией авто, который должен стать флагманским спорткаром марки с применением нового шасси, выполненного из карбона.

В 2021 или 2022 году выйдет первый кроссовер Lotus, о котором пока нет более детальной информации. В отличие от спорткаров, которые будут собираться в Британии, производство кроссовера начнется в Китае, о чем говорили ранее.