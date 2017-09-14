Спрос на авто класса люкс в России увеличился на 18%

Агентство «АВТОСТАТ» исследовало сегмент люксовых автомобилей в России за 2017 год. В результате в прошлом году спрос на продукцию Luxury в стране вырос на 18%.

В прошлом году в России было реализовано 1 440 авто класса люкс, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1 225 машин. Стоит отметить, что модель Mercedes-Benz Maybach S-Class занимает более чем 45% всего авторынка Luxury. В прошлом году свое предпочтение данному авто отдали 660 россиян.

Второе место в сегменте люкс-авто занял Maserati с продажами 382 единицы. А с продажами в 234 машин третьим по популярности оказался Bentley. Рост спроса на авто класса люкс обеспечили также 85 Rolls-Royce, 31 Lamborghini, 29 Ferrari и 18 Aston Martin.

Аналитики сообщили, что почти 70% всего рынка Luxury в России принадлежит Москве и Подмосковью, где было приобретено 970 машин. В Санкт-Петербурге удалось реализовать 115 авто класса люкс, в Краснодаре – 51, в Татарстане – 19, в Свердловской области – 18, в Башкирии и Ростовской области по 12. В Иркутской области удалось реализовать только 11 люксовых машин, а в Нижегородской области и того 10. В остальных регионах страны показатели не достигли 10 авто.