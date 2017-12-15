В сети появились первые официальные тизеры нового кроссовера KIA SP Concept

Компания KIA готовится к выпуску нового кроссовера для Индии, презентация которого состоится в рамках автосалона в Дели. На официальном сайте автопроизводителя опубликовали первые тизеры новинки KIA SP Concept.

Согласно опубликованным снимкам новый кроссовер KIA SP Concept будет оснащен скрытыми ручками дверей, уже традиционной оптикой на светодиодах. Авто будет доступно в двухцветном исполнении. На тизерах представлен оранжевый KIA SP Concept с белой крышей. Производитель не сообщил о технических характеристиках модели, ожидается, что о них расскажут во время презентации в Дели.

Еще в 2017 году компания KIA сообщила о намерении вывести на авторынок Индии новые автомобили, поэтому презентация новинки в рамках автосалона в Дели не случайна. На данный момент автопроизводитель строит предприятие, которое запустят уже в 2019 году. На новом заводе KIA в Индии будут собирать порядка 300 000 авто.