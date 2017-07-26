«Заряженный» Mercedes-Benz G-Class от AMG дебютирует в 2018 году

Новое поколение рамного внедорожник Mercedes-Benz G-Class дебютировало всего несколько недель назад на международном автосалоне в Детройте, но информация о «горячей» версии от подразделения AMG не была озвучена. Не так давно разработчики сообщили, Mercedes-AMG G63 будет представлен уже в нынешнем году.

Ян Джеймс, маркетинговый менеджер модельной линейки Mercedes-Benz G-Class, во время общения с журналистами американского автомобильного издания Automotive News намекнул, что «заряженный» Mercedes-Benz G-Class от подразделения AMG намечен на 2019 модельный год. Очевидно, что модель представят публике уже в нынешнем году.

Журналисты ожидают, что новый Mercedes-AMG G63 может быть показан гостям международного автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже в марте нынешнего года. На данный момент немецкие разработчики уже рассекретили G-Class AMG Line, который имеет лишь визуальные спортивные новшества.

Наряду с этим инсайдеры сообщают, что модель Mercedes-AMG G65 может быть и вовсе исключена из линейки, так как мотор V12 теперь зарезервирован исключительно для роскошных моделей Maybach. Кроме того, позже внедорожник получит экстремальную версию 4X4.