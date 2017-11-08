«С молотка» был продан 67-летний мотоцикл за 1 млн долларов

На аукционах часто продаются автомобили за десятки миллионов долларов, однако мотоциклы редко удается продать по такой цене. При этом аукционный дом Bonham’s продал классический Vincent Black Lightning, собранный в 1951 году, за 929 тысяч долларов или 52,29 млн рублей неизвестному покупателю, сообщает Vladtime.

Покупатель байка, который заплатил почти миллион долларов, пожелал остаться неизвестным. Bonham’s сообщили, что модель Vincent Black Lightning производилась с 1948 года всего четыре года. В результате было собрано только 30 мотоциклов, а до сегодняшних дней сохранилось всего 19 экземпляров. Байк Vincent Black Lightning – первый мотоцикл который обогнал Jaguar XJ120, самое быстрое авто того времени с максимальной скоростью в 195 км/ч.

Особенностью этого байка стал более мощный двигатель. Так как с 1950-х годов мотоциклы стали выпускать с моторами мощностью 70 «лошадей» вместо 55. Это также подтолкнуло на установление нового рекорда. В итоге Ролли Фрид установила новый рекорд на трассе Бонневиле, гонщице пришлось проехаться на Vincent Black Lightning только в нижнем белье, чтобы уменьшить вес и увеличить скорость байка.